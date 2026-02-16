Haberler

Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori

Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray, yarın Juventus'u ağırlayacak. Opta verileri ve binlerce simülasyon sonucunda hazırlanan rapora göre Juventus, yüzde 44'lük oranla maçın favorisi olarak belirlendi. Galatasaray'ın galibiyet ihtimali ise yüzde 29,9 olarak hesaplandı.

  • Juventus'un Galatasaray'a karşı maçı kazanma ihtimali yüzde 44 olarak hesaplandı.
  • Galatasaray'ın Juventus'a karşı maçı kazanma ihtimali yüzde 29,9 olarak hesaplandı.
  • Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk maç 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te Rams Park'ta oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Galatasaray, Rams Park'ta Juventus'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesi yapay zeka destekli süper bilgisayardan çarpıcı bir tahmin geldi.

JUVENTUS FAVORİ GÖSTERİLDİ

Opta verileri ve binlerce simülasyon sonucunda hazırlanan rapora göre Juventus, yüzde 44'lük oranla maçın favorisi olarak gösterildi.

Galatasaray'ın galibiyet ihtimali yüzde 29,9 olarak hesaplanırken, karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma olasılığı ise yüzde 26,1 olarak tahmin edildi.

ASLAN AVANTAJ PEŞİNDE

Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek İtalya'daki rövanşa güçlü çıkmayı hedefliyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk karşılaşma 17 Şubat Salı günü Rams Park'ta oynanacak ve mücadele saat 20.45'te başlayacak. Rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da TSİ 23.00'te oynanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

