Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Allianz

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Juventus : Perin, Kalulu (Dk. 109 Openda), Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli (Dk. 109 Kostic), Thuram (Dk. 78 Adzic), Conceiçao (Dk. 67 Zhegrova), David (Dk. 67 Boga), Kenan Yıldız (Dk. 103 Miretti)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 59 Boey), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 87 Eren Elmalı, Torreira (Dk. 103 Singo), Lemina (Dk. 87 Icardi), Barış Alper Yılmaz, Sara (Dk. 71 İlkay), Lang (Dk. 59 Sane), Osimhen

Goller: Dk. 37 Locatelli (Penaltıdan), Dk. 70 Gatti, Dk. 82 McKennie ( Juventus ), Dk. 105 Osimhen, Dk. 118 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 14 Osimhen, Dk. 33 Sallai, Dk. 60 Sara, Dk. 111 Uğurcan Çakır ( Galatasaray ), Dk. 25 Kelly, Dk. 31 Kenan Yıldız, Dk. 41 Pinsoglio (Yedek kulübesinden) ( Juventus )

Kırmız Kart: Dk. 48 Kelly ( Juventus )

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

46. dakikada Kelly, hava topuna yükseldiği Barış Alper Yılmaz'ın ayağına basarak faul yaptı. Portekizli hakem Pinheiro, Kelly'e önce ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkarırken VAR incelemesi sonucunda kararını değiştirerek direkt kırmızı kart gösterdi ve 48. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı.

55. dakikada gelişen Juventus atağında, sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız'ın çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.

63. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşu kullanan Locatelli, topu ceza sahasına ortaladı. Gatti'nin kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada sağ kanattan Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahasının sağ çaprazından şutunda kaleci Perin, gole izin vermedi.

68. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Galatasaray'da Sara'nın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Perin, topu kontrol etti.

70. dakikada Juventus, 2. golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Kalulu, topu bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Gatti, topu ağlara gönderdi: 2-0.

72. dakikadaki Galatasaray atağında, savunmadan seken topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Osimhen'in şutunda top, az farkla auta çıktı.

78. dakikadaki Juventus atağında, Boga'nın soldan ortasında arka direkte Kenan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

81. dakikada Juventus, 3. golü McKennie ile golü buldu. İtalyan ekibi sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Zhegrova topu arka direğe ortaladı. Koopmeiners kafayla topu diğer direk dibine gönderirken McKennie, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

90+4. dakikada Boey'in sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.

Maçın 90 dakikalık normal süresi 3-0 Juventus lehine sonuçlandığı için müsabaka uzatmalara gitti.

Uzatma devreleri

96. dakikada sol kanattan Juventus atağında Kalulu,'nun ortasında McKennie topu, bekletmeden sağ taraftaki Zhegrova'ya çıkarttı. Zhegrova'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

99. dakikada Torreira'nın ceza sahasının dışından sert şutunda kalecisi Perin, topa sahip oldu.

105. dakikadaki Galatasaray'ın merkezden atağında Barış Alper Yılmaz, topu soldan ceza sahası içine koşu gösteren Osimhen'e çıkardı. Osimhen, ceza sahasının solunda müsait durumda topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1.

110. dakikada sol kanattan Zhegrova'nın ceza sahasına çalımlarla girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.

118. dakikada Singo'nun ara pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleci Perin ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 3-2.

Galatasaray, 3-2 yenilmesine karşın ilk maçtaki skor avantajıyla "Devler Ligi"nde adını son 16 turuna yazdırdı.