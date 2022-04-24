Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla güldü! Altay'ın işi artık mucizelere kaldı

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

ALTAY'IN İŞİ MUCİZELERE KALDI

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti. Son 4 haftaya girilirken 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 10 puanlık fark bulunan Altay'ın ise kümede kalma şansı artık mucizelere kaldı.

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