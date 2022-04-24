Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla güldü! Altay'ın işi artık mucizelere kaldı
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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi. 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti. Bu mağlubiyetle alt sıralardan kurtulma adına umutları iyice tükenen Altay ise 30 puanla 17. sırada kaldı.
Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.
ALTAY'IN İŞİ MUCİZELERE KALDI
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti. Son 4 haftaya girilirken 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 10 puanlık fark bulunan Altay'ın ise kümede kalma şansı artık mucizelere kaldı.
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