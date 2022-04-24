Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla güldü! Altay'ın işi artık mucizelere kaldı - Haberler

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Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla güldü! Altay'ın işi artık mucizelere kaldı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla güldü! Altay'ın işi artık mucizelere kaldı

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi. 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti. Bu mağlubiyetle alt sıralardan kurtulma adına umutları iyice tükenen Altay ise 30 puanla 17. sırada kaldı.

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla güldü! Altay'ın işi artık mucizelere kaldı

ALTAY'IN İŞİ MUCİZELERE KALDI

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti. Son 4 haftaya girilirken 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 10 puanlık fark bulunan Altay'ın ise kümede kalma şansı artık mucizelere kaldı.

Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla güldü! Altay'ın işi artık mucizelere kaldı

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Süper Lig, Altay, Spor, Haberler

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