Büyük heyecan bu akşam! Galatasaray-Lazio maçı tv100'de canlı yayınlanacak

Futbol tutkunları için büyük gün geldi! Şampiyon Galatasaray, İtalyan devi Lazio ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadele, bugün saat 21.00 itibarıyla tv100 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Maç Öncesi Özel Yayın: Murat Kosova ve Haluk Yürekli, maç öncesi saha kenarından gerçekleştirecekleri özel röportajlarla, sürpriz konuklarla, izleyicilere futbol dolu bir program sunacak. Harika Ertunç futbolculara mikrofon uzatacak.

Galatasaray - Lazio Maçı: Murat Kosova'nın anlatımıyla maç keyfi tv100'de yaşanacak. Maç sırasında stadyumda yaşanacak coşkuyu evlerinize taşıyacak olan tv100, Galatasaray taraftarlarının yaratacağı atmosferi de ekranlara getirecek.

Maç Sonrası Özel Yayın: Murat Kosova ve Haluk Yürekli, özel konuklarıyla ve usta yorumcularla maçın analizini yapacak, futbolcuların performansını değerlendirecek. Bu büyük karşılaşmayı kaçırmamak için tv100'ü açmayı unutmayın!