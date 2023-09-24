Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Avrupa maçları dolayısıyla ertelenen İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maç öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.
Galatasaray, Avrupa maçları dolayısıyla Süper Lig'in 3'üncü haftasında ertelenen İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı-kırmızılılar, 26 Eylül Salı günü İstanbulspor ile saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.