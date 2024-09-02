Galatasaray, Ismail Jakobs'u kadrosuna kattı! İşte maliyeti

Galatasaray, Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcu zorunlu satın alma şartıyla kiraladı.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Jakobs'un transferi için sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

MONACO KARİYERİ

Ismail Jakobs, 2021 yılında Alman ekibi Köln'den Monaco'ya 6.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı. JakobS, geçtiğimiz sezon ise 23 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.