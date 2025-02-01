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Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Ajax maçının ardından geleceği hakkında konuştu. Durumun karışık olduğunu belirten Torreira, "İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Ajax maçının ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA DURUM ÇOK KARIŞIK"

Telemundo'ya konuşan Torreira, "İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray'da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz" dedi.

Şu an için Galatasaray'a odaklandığını söyleyen Torreira, "Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor benim için. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

28 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

gitsin cüce lig kurtulur

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