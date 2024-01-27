Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler

Galatasaray'ın 23 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih'e resmi imzayı atmak için Almanya'ya gitti. Fransız sağ bek bonservis bedeliyle Süper Lig tarihine geçecek.

30 MİLYON EUROLUK BONSERVİS

Bonservis bedelinin 30 milyon euroyu bulması beklenen Sacha Boey, Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Fransız sağ bek sağlık kontrolünden sonra resmen açıklanacak. Almanya'da Bayern Münih yetkilileri tarafından karşılanan Boey'e menajerleri Joshua Barnett, Thies Bliemeister ve Bembi Vungbote eşlik etti.

GALATASARAY İLE 83 MAÇA ÇIKTI

Sacha Boey, Galatasaray kariyerinde 83 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

İşte Sacha Boey'in Münih'teki ilk görüntüleri: