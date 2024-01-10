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Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, Paris Saint-Germain yolunda

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Galatasaray'ın bu sezon dikkat çeken ismi Sacha Boey, Fransız futbol devi Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki sağ bek için Fransız deviyle her konuda anlaşmaya vardı. İki kulüp, 20-21 milyon euro civarında bir bedel karşılığında anlaşma sağladı. Oyuncu ve kulüp arasındaki son pürüzler giderildikten sonra sözleşmenin resmen imzalanması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey, Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız deviyle anlaşmaya vardı.

20-21 MİLYON EUROYA TRANSFER OLACAK

Habertürk Muhabiri Ata Selçuk'un haberine göre, iki kulüp 20-21 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmede son pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşmenin resmen imzalanması bekleniyor.

SİVASSPOR MAÇINDA YOK

Ayrıca sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu Boey'in son idmanda dizinde ağrı hissettiği için tedbir amacıyla Sivas'a götürülmediğini duyurmuştu.

Galatasaray'ın Yıldızı Sacha Boey, Paris Saint-Germain yolunda

Galatasaray'ın Yıldızı Sacha Boey, Paris Saint-Germain yolunda

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Sacha Boey PSG Spor Dünya Haberler

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