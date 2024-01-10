Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, Paris Saint-Germain yolunda

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey, Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer oluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız deviyle anlaşmaya vardı.

20-21 MİLYON EUROYA TRANSFER OLACAK

Habertürk Muhabiri Ata Selçuk'un haberine göre, iki kulüp 20-21 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmede son pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşmenin resmen imzalanması bekleniyor.

SİVASSPOR MAÇINDA YOK

Ayrıca sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu Boey'in son idmanda dizinde ağrı hissettiği için tedbir amacıyla Sivas'a götürülmediğini duyurmuştu.