Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara için büyük gün

Brezilya Milli Takımı'nın bugün açıklanacak aday kadrosunda Galatasaraylı Gabriel Sara'nın da yer alması beklenirken, yıldız orta sahanın milli davet alması halinde değerinin artacağı belirtiliyor.

  • Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan maçları için kadroyu bugün açıklayacak.
  • Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, bu sezon 38 maçta 6 gol ve 3 asist yaptı.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara için kritik gün geldi. Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, Sara'nın da geniş kadroda yer alması bekleniyor.

ANCELOTTI KADROYU AÇIKLAYACAK

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunu bugün açıklayacak. Açıklanacak listede Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'nın da bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TAFFAREL'DEN OLUMLU REFERANS

Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel'in olumlu referansının ardından Ancelotti'nin Gabriel Sara'yı yakından takip ettiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında Sara'nın performansından etkilendiği ifade ediliyor.

DEĞERİ ARTABİLİR

Brezilyalı futbolcunun milli takıma çağrılması halinde piyasa değerinin de önemli ölçüde artabileceği konuşuluyor. Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.

38 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maçta görev alan Gabriel Sara, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Abdurrahim Efe
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
Haberler.com
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı

Yine kimseyi inandıramadı! İşte gözlerden kaçmayan detaylar
Ayşegül'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı'nın Adnan'ından açıklama var

Evine neden gitti? Yeraltı'nın Adnan'ından Ayşegül Eraslan açıklaması
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti

Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı

Yine kimseyi inandıramadı! İşte gözlerden kaçmayan detaylar
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi

Müttefiklerinden yardım istedi, 2 ülkeden ret yanıtı geldi
Puan farkı açılıyor! Bu adam bu takımı tam 22 sene sonra şampiyon yapabilir

Neler yapıyor neler! Bu gidişle heykelini diktirecek