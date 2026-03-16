Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara için büyük gün
Brezilya Milli Takımı'nın bugün açıklanacak aday kadrosunda Galatasaraylı Gabriel Sara'nın da yer alması beklenirken, yıldız orta sahanın milli davet alması halinde değerinin artacağı belirtiliyor.
- Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan maçları için kadroyu bugün açıklayacak.
- Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, bu sezon 38 maçta 6 gol ve 3 asist yaptı.
Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara için kritik gün geldi. Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, Sara'nın da geniş kadroda yer alması bekleniyor.
ANCELOTTI KADROYU AÇIKLAYACAK
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunu bugün açıklayacak. Açıklanacak listede Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'nın da bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TAFFAREL'DEN OLUMLU REFERANS
Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel'in olumlu referansının ardından Ancelotti'nin Gabriel Sara'yı yakından takip ettiği öğrenildi. İtalyan teknik adamın, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında Sara'nın performansından etkilendiği ifade ediliyor.
DEĞERİ ARTABİLİR
Brezilyalı futbolcunun milli takıma çağrılması halinde piyasa değerinin de önemli ölçüde artabileceği konuşuluyor. Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.
38 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Galatasaray formasıyla bu sezon 38 maçta görev alan Gabriel Sara, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.