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Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
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Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'a takıldı. Maçın ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, flaş paylaşımlarda bulundu. Icardi, geçen sezon Florya Metin Oktay Tesisleri'nde üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, 90+4'te yediği golle Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 5 oldu.

SEZONU KAPATMIŞTI

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve hazırlıklarını Arjantin'de sürdüren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe maçının ardından flaş paylaşımlarda bulundu.

Icardi, geçen sezon Florya Metin Oktay Tesisleri'nde üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

boş işler bunlar .. haftalık bu kişinin hesabına 450 bin tl para yatırılıyor, bakın haftalık diyorum, bu tür algılar insanımızı yanıltmasın.

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