Galatasaray'ın yıldız futbolcusu nişanlandı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu nişanlandı
Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu nişanlandı
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yusuf Demir, sevgilisi Ceyda Aydemir ile Almanya'nın Hamburg kentinde nişanlandı. Törenden paylaşılan görüntüler ve genç futbolcunun halay performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı genç futbolcunun keyifli halini beğeniyle karşılarken, bazıları "Burada bile oynayamıyor" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yusuf Demir, sevgilisi Ceyda Aydemir ile Almanya'nın Hamburg kentinde nişanlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, Demir'in halay çekerkenki coşkulu anları geceye damga vurdu.

YUSUF DEMİR VE CEYDA AYDEMİR EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI

Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki Yusuf Demir, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyda Aydemir ile nişanlandı. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen tören, ailelerin ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşti. Törenden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çiftin mutluluğu ve samimi halleri, taraftarlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

"BURADA BİLE OYNAYAMIYOR"

Nişan töreninden yansıyan videolar arasında Yusuf Demir'in davul eşliğinde halay çektiği anlar dikkat çekti. Genç futbolcunun coşkulu performansı, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok kullanıcı genç futbolcunun keyifli halini beğeniyle karşılarken, bazıları "Burada bile oynayamıyor" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

GALATASARAY'A 6 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı takımda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Demir'in nişanlanması, hem spor hem magazin camiasında büyük yankı uyandırdı.

İşte nişandan kareler;

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu nişanlandı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu nişanlandı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
