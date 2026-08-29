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Galatasaray'ın Yıldızı Leao İstanbul'da

Galatasaray'ın Yıldızı Leao İstanbul'da
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Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği Rafael Leao, İstanbul'a geldi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Portekizli yıldız, Osimhen ile iyi anlaştıklarını ve büyük başarılar hedeflediklerini söyledi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Leao, Göztepe maçını tribünden izleyecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu, Rafael Alexandre Conceiçao Leao İstanbul'a geldi.

Galatasaray, transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcu Rafael Alexandre Conceiçao Leao'yu kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. İtalyan ekibi Milan'dan kadroya katılan yıldız futbolcuyu taşıyan özel uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Rafael Leao, pasaport kontrollerinin ardından kapıdan çıkış yaptığı esnada taraftarlar tezahüratta bulundu. Basın mensuplarına duygularını aktaran Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Galatasaray taraftarı buraya geldiği için onlara çok müteşekkirim" dedi.

Victor Osimhen ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Leao, "Osimhen ile zaten iyi arkadaşız. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu transfer döneminde Aston Villa'nın ilgisiyle ilgili ise şunları söyledi: "Hazirandan beri başkan ve başkan vekili Jorce da çok bastırıyorlardı. Bunun olması için çok uğraştılar. Şu anda çok heyecanlıyım. Heyecanlı bir şekilde maçlara çıkmayı bekliyorum."

Leao, daha sonra taraftarlara üçlü çektirirken, kendisi adına yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi. Rafael Leao, kendisi için hazırlanan özel araca binerek sağlık kontrolünden geçmek üzere alandan ayrıldı.

Portekizli futbolcunun, bu akşam Galatasaray'ın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçı tribünden takip edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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