Galatasaray'ın Yeni Stoperi Bitshiabu İstanbul'da

Galatasaray'ın, Alman ekibi RB Leipzig'den geçici transferi konusunda anlaşma sağladığı Fransız futbolcu El-Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman temsilcisi RB Leipzig'de oynayan El-Chadaille Bitshiabu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Bitshiabu'yu İstanbul'a getirdi. 21 yaşındaki futbolcu, Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu, "Çok mutluyum. Umarım burada hep beraber çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarlarını selamlayan El-Chadaille Bitshiabu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Paris Saint Germain altyapısında yetişen genç savunma oyuncusu, 2023 yılında RB Leipzig'e transfer oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı