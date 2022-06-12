Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! İşte Dursun Özbek'in son adayları - Haberler

Galatasaray'da Dursun Özbek ikinci kez başkan seçildi. Fanatik'te yer alan habere göre, kulübü ileriye taşımaya yönelik projeleriyle taraftarı heyecanlandıran Özbek'in ilk işi çalışacağı teknik direktörü belirlemek olacak.

5 ADAY VAR

Fatih Terim

Okan Buruk

Igor Tudor

Marcelo Gallardo

Nuri Şahin

FATİH TERİM

Özbek'in listesinde 4 aday bulunuyor. İlk döneminde de beraber çalıştığı isim olan Galatasaray efsanesi Fatih Terim yeni Özbek döneminde de ilk adaylardan biri.

OKAN BURUK

Adaylardan bir diğeri ise Okan Buruk. Adaylıktan çekilip Dursun Özbek'in ekibine dahil olan Metin Öztürk, Okan Buruk ile görüştüğünü açık bir şekilde ifade etmişti.

IGOR TUDOR

Bir dönem Galatasaray'ı DA çalıştırmış olan ve Serie A ekibi Hellas Verona ile yollarını ayıran Igor Tudor'da bu listede bulunuyor.

MARCELO GALLARDO

Listedeki son isim ise River Plate'in başarılı hocası Marcelo Gallardo. Türk teknik adamlar öncelikli olsa da Gallardo teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

NURİ ŞAHİN

Antalyaspor ile ilk sezonunda başarılı bir performansa imza atan ve herkes tarafından beğeni toplayan genç teknik adam Nuri Şahin de bu listedeki son aday.

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