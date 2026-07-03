Galatasaray, hazırlık maçlarında Monza, Venezia ve Villarreal ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon çalışmaları kapsamında yapacağı hazırlık maçları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında İtalya 1. Futbol Ligi'ne (Serie A) yeni yükselen Monza ve Venezia, İstanbul'da ise İspanya'nın köklü takımlarından Villarreal ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde 23 Temmuz-29 Temmuz'da kamp yapacak Galatasaray, ilk hazırlık maçını Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da Monza ile 24 Temmuz Cuma günü oynayacak. İkinci müsabaka ise 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda yapılacak.

Kampın ardından İstanbul'a dönecek Galatasaray, hazırlık müsabakalarının üçüncüsünde 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Villarreal ile karşılaşacak.

Tüm müsabakalar, TSİ 21.00'de başlayacak.