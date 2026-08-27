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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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- Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşti

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu hazır bulundu.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kura çekimine katıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona (İspanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Aston Villa (İngiltere), Sporting (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Stuttgart (Almanya) ve AEK (Yunanistan) ile eşleşti.

Galatasaray, sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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