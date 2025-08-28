Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri; Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D)...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri; Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D) Monaco (D) ve Union SG oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri; Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D) Monaco (D) ve Union SG oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor