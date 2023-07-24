Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda Cedric Bakambu yer almadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların, listesinde yeni transferler Cedric Bakambu yer almadı.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların, listesinde yeni transferler Cedric Bakambu yer almadı.

Galatasaray, 25 Temmuz Salı günü deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer edilen Cedric Bakambu listede yer almadı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Fernando Muslera

Leo Dubois

Angelino

Fredrik Midtsjö

Kerem Aktürkoğlu

Dries Mertens

Yunus Akgün

Nicolo Zaniolo

Halil Dervişoğlu

Berkan Kutlu

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Segio Oliveira

Yusuf Demir

Batuhan Şen

Emin Bayram

Abdülkerim Bardakcı

Barış Alper Yılmaz

Emre Kılınç

Olimpiu Morutan

Efe Akman

Kazımcan Karataş

Sacha Boey

Berk Balaban - İSTANBUL

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023