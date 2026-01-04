Haberler

Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı

Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Güncelleme:
Galatasaray'ın orta saha transferi için listesinde yer alan Quinten Timber ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin 24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sakatlık riskinden dolayı transferi veto ettiği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın orta saha listesinde yer alan Feyenoordlu Quinten Timber ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

YENER İNCE TRANSFERİ VETO ETTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Hollandalı 24 yaşındaki oyuncunun sakatlık riskinin yüksek olduğunu raporladığı ve transferi veto etti. Yener İnce'nin hazırladığı raporda, yıldız ismin sakatlığa çok yatkın olduğu belirtildi.

SON 2 SEZONDA 34 MAÇ KAÇIRDI

Son 2 sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 34 maç kaçıran Timber, bu sezon Feyenoord formasıyla 22 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı. Yıldız ismin transferi için Fenerbahçe'nin de adı geçiyordu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

