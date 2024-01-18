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Galatasaray taraftarı, Trabzon deplasmanında tribünde olacak

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile oynanacağı müsabakaya, 2 bin 32 sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile oynanacağı müsabakaya, 2 bin 32 sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak.

2 BİN 32 GALATASARAYLI TRİBÜNDE OLACAK

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda 21 Ocak Pazar günü oynanacak maç için kulüplerin talebi doğrultusunda deplasman takımı seyircisinin tribüne alınması kararlaştırıldı. Karşılaşmayı misafir takım tribününde 2 bin 32 Galatasaraylı taraftar izleyecek. İki takım arasında oynanacak karşılaşmada toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisi de görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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