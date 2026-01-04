Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray'ın, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda 6 oyuncu belirli nedenlerle takımda yer alamadı.

  • Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda 22 futbolcu bulunuyor.
  • Galatasaray'ın kamp kadrosunda Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Metehan Baltacı yer almıyor.
  • Galatasaray'ın kamp kadrosunda Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir yer almıyor.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, müsabakanın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılılarda kafilede yer alan futbolcular da belli oldu. Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı'nın dışında Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir de kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

"Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina."

