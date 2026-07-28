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Galatasaray Şampiyonluk Kupası Silifke'de Coşkuyla Karşılandı

Galatasaray Şampiyonluk Kupası Silifke'de Coşkuyla Karşılandı
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Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Silifke Galatasaraylı Taraftarlar Derneği organizasyonuyla Silifke'ye getirildi. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi, çocuklar ve gençler kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi. Dernek Başkanı Alican Akca, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluk kupası, Silifke Galatasaraylı Taraftarlar Derneği'nin organizasyonuyla Silifke'ye getirildi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda büyük coşku yaşanırken, taraftarlar kupayla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik boyunca her yaştan Galatasaray taraftarı şampiyonluk kupasını yakından görme fırsatı bulurken, çocuklar ve gençler organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen buluşma, adeta bayram havasında geçti.

Silifke Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Alican Akca, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Silifke'ye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akca, "Galatasaray'ımızın kazandığı bu anlamlı kupayı Silifkeli taraftarlarımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kupayı yakından görmesi, bu heyecanı birebir yaşaması bizim için çok değerli. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu etti" dedi.

Dernek olarak sadece maç organizasyonları düzenlemediklerini belirten Akca, "Silifke'de Galatasaray sevgisini daha da büyütmek, taraftarlarımızı bir araya getirmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu organizasyon da birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri oldu. Emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Silifke'deki organizasyona katılan taraftarlar da şampiyonluk kupasını ilçelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu anlamlı etkinliği düzenleyen Silifke Galatasaraylı Taraftarlar Derneği yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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