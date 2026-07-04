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Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Düzce'de taraftarlarla buluştu

Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Düzce'de taraftarlarla buluştu
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Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu lider tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Düzce'deki bir alışveriş merkezinde sergilendi. Taraftarlar kupayı görmek için sıraya girip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu lider tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Düzce'de sergilendi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kentteki bir alışveriş merkezindeki GSStore mağazası önünde sergilenen şampiyonluk kupasını görmek için sıraya girdi.

Kupayla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlardan Deniz Karaca, "İstanbul'da maçları kovalıyorum elimden geldiğince. Ben bugünü zor akşam ettim. Çalışıyordum akşam oldu ve kupayı görmek için buraya geldim. Allah razı oldun getirenlerden." dedi.

26. şampiyonluğun simgesi kupayı yakından gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Berkant Sarıkoyun da "Galatasaray'a teşekkür ederiz. Düzce'ye de bekliyorduk zaten. Bir sonraki yıl hedef 27. şampiyonluk. Biz her sene şampiyonluğa oynuyoruz. Kupayı görünce tüylerim diken diken oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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