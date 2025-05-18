Galatasaray'ın Şampiyonluğu Trakya'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Trakya'da Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu kazandı. Tekirdağ, Çorlu ve Edirne'deki taraftarlar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Meydanı'nda toplanarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu Trakya'daki taraftarlar tarafından coşkuyla kutladı.

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenerek 25'inci şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte Tekirdağ'da sarı-kırmızılı taraftarlar Süleymanpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla birlikte meşaleler yakan taraftarlar, marşlar söyledi. Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarları araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

ÇORLU'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Galatasaray'ın Kayserispor maçının sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Atatürk Meydanı'nda toplandı. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla birlikte meşaleler yakan taraftarlar, marşlar söyledi. Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarları araçlarıyla kent merkezinde tur attı. Kutlamaların yapıldığı meydanda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Tehlikeli araç kullanan sürücüler polis tarafından uyarıldı.

EDİRNE'DE TARAFTARLAR ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE TOPLANDI

Edirne'de, sarı-kırmızılı taraftarlar, Trakya Üniversitesi'nin Ayşekadın Kampüsü önünde toplandı. Burada meşaleler yakıp, marşlar söyleyen taraftarlar araçlarıyla kente merkezinde tur attı. Taraftarlar, kutlamalarına Atatürk Anıtı önünde toplanarak sürdürdü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırklareli ve ilçelerde de şampiyonluk kutlamaları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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