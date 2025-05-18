Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kayseri'de Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kayseri'de Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamalara Fenerbahçeli taraftarlar da katıldı. Galatasaraylılar, Fenerbahçe'nin tabutunu taşıyarak dikkat çekti.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de coşkuyla kutlandı

Şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli taraftarlar da katıldı

Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe'nin tabutunu taşıdı

KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri'de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı. Şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeli taraftarlar da katılırken, Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin tabutunu taşıdı.

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi.

Fenerbahçe'nin tabutunu taşıdılar

Öte yandan şampiyonluk kutlamalarına Galatasaray taraftarları üzerinde Fenerbahçe bayrağı olan tabut getirdi. Bazı Fenerbahçe taraftarları da kutlamalara katılarak Galatasaraylıların şampiyonluğunu paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Spor
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