Galatasaray'ın Şampiyonluğu Avcılar'da Coşku ve Gerilim Yaratır

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Avcılar'da Coşku ve Gerilim Yaratır
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Galatasaray'ın şampiyonluğu, Avcılar'da taraftarların coşkuyla sokağa dökülmesine neden oldu. Trafik ekipleri yolu açık tutmak için yoğun çaba sarf etti. Taraftarlar arasında kavga çıksa da, araya girenler tarafından yatıştırıldı.

GALATASARAY'ın şampiyonluğu Avcılar'da da taraftarların coşku ile sokağa dökülmesine neden olurken, polis ekipleri, trafiği açık tutabilmek için büyük çaba harcadı. Bir grup taraftar arasında çıkan kavga büyümeden araya girenler tarafından ayrıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Avcılar'da Marmara Caddesi ve Havuz Meydanı'nın yanı sıra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mareşal ile Ambarlı Mahallesi'ndeki Nikah Sarayı'nın önü yüzlerce taraftar ile doldu. Araçlarına atlayarak şampiyonluk turu atan taraftarların yolu kapatması üzerine trafik ekiplerinin yanı sıra sivil polisler ve bekçiler büyük çaba harcayarak yolu açık tutmaya çalıştı. Fatih Sokak'ta modifiye, plakasız araçla yüksek sesle müzik yapılarak yolun kapatılması üzerine Güvenlik Büro ekipleri müdahale ederek aracı buradan çektirdi, kalabalığın Havuz Meydanı'na yönlendirilmesini sağladı. Coşkuya katılan Fenerbahçeli bir küçük taraftar Galatasaraylılar tarafından araya alınarak havaya fırlatıldı. Merkez Ulu Camii yakınında Galatasaray taraftarlarından bir grup arasında kavga çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen iki grup arasındaki kavga, araya girenler tarafından yatıştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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