Galatasaray'ın Şampiyonluğu Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu ve Ankara'da binlerce taraftar 15 Temmuz Kızılay Milli İrada Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutladılar. Davul, zurna ve halaylarla yapılan kutlamalarda Galatasaray taraftarları araç konvoyları ve meşalelerle şampiyonluk sevincini paylaştı.
- Galatasaray'ın şampiyonluğu Ankara'da coşkuyla kutlandı
ANKARA - Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Ankara'da tezahüratlar, davul, zurna ve halaylar eşliğinde kutlandı.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği 36. hafta maçının ardından Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Ankara'da da binlerce taraftar 15 Temmuz Kızılay Milli İrada Meydanı'nda 25. şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutladı. Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk coşkusuna, taraftar araç konvoyları, bayraklar, meşaleler ve tezahüratlarla eşlik edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Spor