Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bu kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri de netleşti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar; Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK Atina (D) oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı