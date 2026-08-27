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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bu kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri de netleşti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar; Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK Atina (D) oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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