Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bu kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri de netleşti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı takımlar; Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK Atina (D) oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı