Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray'ın bir sonraki rakibi olan Monaco, 88. dakikada yediği golle Pafos ile 2-2 berabere kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi olan Monaco deplasmanda Pafos ile karşı karşıya geldi. Alphamega Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

MONACO 88. DAKİKADA YIKILDI

Pafos'un gollerini 18. dakikada David Luiz ve 88. dakikada Ivan Sunjic attı. Monaco'nun golleri ise 5. dakikada Takumi Minamino ve 26. dakikada Folarin Balogun'dan geldi.

8 YIL ARADAN SONRA GOL ATTI

David Luiz, 8 yıl aranın ardından ilk Şampiyonlar Ligi golünü Monaco karşısında kaydetti. Brezilyalı oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki son golü, Chelsea forması giydiği 18 Ekim 2017 tarihinde Roma'ya karşıydı.

SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY

Bu sonuçla birlikte iki takımda puanını 6'ya yükseltti. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Pafos, Juventus'a konuk olacak. Monaco, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

