Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. tur maçında Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turunda Norveç temsilcilerinden biri ile karşılaşacak. İşte o takım Galatasaray'ın 3. tur maçında Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde belli olacak. Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray hangi takımla eşleşti? Galatasaray play off turunda kimle eşleşti?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu. Temsilcimiz,Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Norveç ekibi ile karşılaşacak. Peki, Peki, Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray hangi takımla eşleşti? Galatasaray play off turunda kimle eşleşti? İşte detaylar…

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu. Temsilcimiz,Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

GALATASARAY PLAY OFF TURUNDA KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turundaki rakibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Olası rakipler Norveç temsilcisi Molde ve Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik oldu.

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, MAÇ HAFTAYA MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun rövanş maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana, konuk ettiği Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımını 2-1 mağlup etti.

Toplam skorda 3-2 öne geçen Olimpija Ljubljana, 3. ön eleme turuna yükseldi.

Galatasaray, Zalgiris'i UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

3. turun ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'da oynanacak.