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Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi satacağı para ortaya çıktı

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River Plate ile adı anılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye Meksika takımı Rayados Monterrey'in de talip olduğu iddia edildi. Arjantin basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın 31 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon dolar karşılığında satabileceği de öne sürüldü.

Adı River Plate ile anılan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantin'de gündemden düşmüyor. Ülke basını, sarı-kırmızılı takımın yeni bir talibi çıkan Icardi'yi satabileceği bonservis bedelini de duyurdu.

MEKSİKA'DAN TALİP ÇIKTI

Arjantin basınında çıkan son haberlere göre, Mauro Icardi'ye River Plate'in yanı sıra Meksika ekiplerinden Rayados Monterrey de talip oldu. Haberde, Icardi'ye talip olan takımların hatırı sayılır bir meblağı gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

15 MİLYON DOLAR

Söz konusu haberde Galatasaray'ın Icardi'nin satışına onay vereceği rakama da yer verildi. Cimbom'un en az 15 milyon dolarlık bir teklife olumlu geri dönüş yapabileceği aktarıldı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 86 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi. Yıldız golcünün sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın Mauro Icardi'yi satacağı para ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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