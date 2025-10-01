Galatasaray'ın Liverpool'u devirdiği gören Henry'den bomba yorumlar

Thierry Henry, Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki 1-0'lık zaferini değerlendirerek "Her top için savaştılar. Evinde iyi gününde olan Galatasaray, Avrupa'daki her takımı yenebilir" sözleriyle sarı-kırmızılılara övgü yağdırdı.

"HER TOP İÇİN SAVAŞTILAR"

Henry, Galatasaray'ın maç boyunca gösterdiği mücadeleye dikkat çekerek, "Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak, Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN BAZI POZİSYONLARI HARCADI"

Galatasaray'ın daha farklı bir galibiyet alabileceğini vurgulayan Henry, Nijeryalı golcüye de eleştiride bulundu. Henry, "Galatasaray, daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları iyi değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı" dedi.

"AVRUPA'DA HER TAKIMI YENEBİLİR"

Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten efsane isim, "Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener" şeklinde konuştu.