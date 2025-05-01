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Galatasaray'ın Leroy Sane'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı

Galatasaray'ın Leroy Sane'ye yaptığı ilk teklif ortaya çıktı
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Galatasaray'ın, sözleşmesi sona erecek Bayern Münih'li futbolcu Leroy Sane için yıllık 7 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Yönetimin yetki verdiği George Gardi'nin Galatasaray adına oyuncuya teklif yaptığı öne sürüldü.

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğun hesaplarını yapan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro çalışmaları da sürüyor.

7 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekip gözünü Leroy Sane transferine çevirdi. Bayern Münih'teki sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu için yönetimin yetki verdiği George Gardi'nin Galatasaray adına oyuncuya yıllık 7 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürüldü.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

29 yaşındaki Alman futbolcunun kulübü Bayern Münih ile yapacağı son görüşmenin ardından geleceği şekillenecek. Bayern Münih'teki beşinci sezonunu geçiren Leroy Sane bu sezon çıktığı 42 maçta 12 gol ve 4 asistlik skor katkısı yaptı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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