Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Galatasaray'dan ayrılan Carlos Cuesta, Brezilya Serie A'da Vasco da Gama ile Ceara arasındaki karşılaşmada ilk golünü attı. Vasco da Gama'nın 2-1 öne geçtiği maçta Cuesta'nın 80. dakikada attığı topuk golü dikkat çekti. Ancak maç, Pedro Henrique'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere sonuçlandı.
Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Vasco da Gama, sahasında Ceara ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 12. dakikada Coutinho ile öne geçti. Konuk ekip ise 16. dakikada Galeano ile skoru eşitledi.
CUESTA'DAN TOPUK GOLÜ
Galatasaray'dan transfer edilen Carlos Cuesta, 80. dakikada topuk vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak uzatma dakikalarında Pedro Henrique'nin golüyle mücadele 2-2 sona erdi.
1'ER PUANLA AYRILDILAR
Karşılaşma sonrası iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrılırken, Cuesta'nın golü sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.