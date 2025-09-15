Haberler

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan ayrılan Carlos Cuesta, Brezilya Serie A'da Vasco da Gama ile Ceara arasındaki karşılaşmada ilk golünü attı. Vasco da Gama'nın 2-1 öne geçtiği maçta Cuesta'nın 80. dakikada attığı topuk golü dikkat çekti. Ancak maç, Pedro Henrique'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere sonuçlandı.

Brezilya Serie A'nın 22. haftasında Vasco da Gama, sahasında Ceara ile karşılaştı. Ev sahibi ekip 12. dakikada Coutinho ile öne geçti. Konuk ekip ise 16. dakikada Galeano ile skoru eşitledi.

CUESTA'DAN TOPUK GOLÜ

Galatasaray'dan transfer edilen Carlos Cuesta, 80. dakikada topuk vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak uzatma dakikalarında Pedro Henrique'nin golüyle mücadele 2-2 sona erdi.

1'ER PUANLA AYRILDILAR

Karşılaşma sonrası iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrılırken, Cuesta'nın golü sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinirden sesi titredi! Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm

Sinirden sesi titredi: Takımı sahadan...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.