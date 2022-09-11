Galatasaray'ın "Kerem Akgün" paylaşımını görenler gözlerine inanamıyor! Taraftar gülmekten yerlere yattı

Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu ile 1 asist yapan Yunus Akgün, karşılaşmanın öne çıkan isimleri oldu. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyadan yaptığı "Kerem Akgün" paylaşımında iki futbolcunun yüzlerini birleştirirken ortaya çıkan yeni yüz, taraftarı oldukça şaşırttı ve eğlendirdi. Bazı Galatasaraylılar yeni suratın Sabri Sarıoğlu'na benzediğini ifade etti.