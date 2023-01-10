Weghorst için ortaya atılan iddia eski Galatasaraylı Sneijder'in ağzını açık bıraktı: Şaka olmalı

Kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olacağı iddia edilen Hollandalı yıldız Weghorst için Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den olay yaratacak açıklamalar geldi. Sneijder, "Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer garip! Şaka olmalı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen ve takımdan ayrılarak Premier Lig ekiplerinden Manchester Unitet'a transfer olacağı konuşulan Wout Weghorst için Wesley Sneijder'den Hollandalı yıldız için olay açıklamalar geldi.

"WEGHORST GİBİ 300 TANE FORVET VAR"

Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, Manchester United'ın Weghorst'u almak istemesine inanamadığını vurgulayarak "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer garip! Şaka olmalı." açıklamalarını yaptı.

"SERBEST VURUŞTAKİ HİLEYİ HERKES GÖRDÜ"

Sneijder, Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Arjantin karşısındaki duran top organizasyonuna gönderme yaparak, "Serbest vuruştaki hileyi herkes gördü. İngiltere'de artık buna kanmıyorlar" dedi. Duran top organizasyonunda yaşanan karambolün ardından Wout Weghorst topu Arjantin ağlarına göndermişti.

WEGHORST'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Siyah-beyazlılarda 16 Süper Lig maçına çıkan Weghorst, 8 gol ve 4 asist kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol attı. Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda da 4 maçta 2 gollük performans sergiledi.