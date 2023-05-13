Galatasaray'ın eski yıldızı Melo da akıma uydu! Seçimlerde tarafını belli etti
Spor Haberleri
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sosyal medyada bir taraftarın paylaşımına, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisi bıraktı.
Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala sosyal medyada ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geliyor. Galatasaray'ın efsane orta sahası Felipe Melo da bir taraftarın yaptığı paylaşıma bıraktığı emoji ile dikkat çekti.
MELO'DAN KALP EMOJİSİ
Galatasaray'da forma giydiği dönemde ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisi bıraktı.
BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI
Felipe Melo'nun paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, taraftarlar Felipe Melo'nun seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu desteklediği yorumlarında bulundu.
Felipe Melo'nun paylaşımı:
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023