Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'in yeni adresi şaşırttı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'in yeni adresi şaşırttı
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2021-22 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Teknik Direktör Domenec Torrent, Meksika Ligi ekibi Club de Futbol Monterrey'in başına geçti.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda Galatasaray'da görev alan ve ligi 13. sırada noktalayan İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in yeni adresi belli oldu.

MONTERREY'İN BAŞINA GEÇTİ

Domenec Torrent, Meksika Ligi ekiplerinden Club de Futbol Monterrey ile anlaşmaya vardı. Meksika kulübü Monterrey, Torrent ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 62 yaşındaki İspanyol teknik direktörün takıma katıldığı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası hazırlıklarına başlanıldığı ifade edildi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'in yeni adresi şaşırttı

GALATASARAY PERFORMANSI

İspanyol antrenör, Sarı-kırmızıların başında çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 1.30'luk puan ortalaması yakalamıştı. Son olarak yine Meksika Ligi ekiplerinden Atletico San Luis'i çalıştıran Torrent, 25 Nisan tarihinde görevinden ayrılmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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