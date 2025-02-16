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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata, maç kadrosunda yer almazken, yeni transferler Mario Lemina, Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski ise Rize'ye götürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

3 EKSİK VAR: YENİ TRANSFERLER KADRODA

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan; Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata, maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda yeni transferler; Mario Lemina, Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski ise Rizespor kafilesinde dahil edildi.

GALATASARAY'IN RİZE KAFİLESİ

Galatasaray'ın 24 kişilik Rize kafilesinde şu isimler yer aldı;

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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