Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan; Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata, maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda yeni transferler; Mario Lemina, Eren Elmalı ve Przemyslaw Frankowski ise Rizespor kafilesinde dahil edildi.

GALATASARAY'IN RİZE KAFİLESİ

Galatasaray'ın 24 kişilik Rize kafilesinde şu isimler yer aldı;