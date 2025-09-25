Galatasaray'ın Alanyaspor Maçı Kadrosu Belli Oldu

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Victor Osimhen de kadroda yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığını atlatan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de Alanyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina." - İSTANBUL