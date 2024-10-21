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Galatasaray'ın alamadığı Nicola Zalewski ezeli rakibe gidiyor

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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Roma forması giyen Nicolo Zalewski 'nin transferi için "Şu anda bakıyoruz. Hayırlısı. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bir oyuncuyla ilgilenirse alır" ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcuyu sezon başında Galatasaray kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da katıldığı Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yücel, ezeli rakipleri Galatasaray'ın transferini gerçekleştiremediği Roma forması giyen Nicola Zalewski'nin siyah-beyazlılara transferi konusunda da konuştu.

"BEŞİKTAŞ İSTERSE ALIR"

Hüseyin Yücel, "Nicola Zalewski ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna "Yok, bakıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ama şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bu oyuncuyla ilgilenirse alır" yanıtını verdi.

Yücel, "Serie A'da ilgilendiğiniz başka oyuncu var mı?" sorusunu ise "Serie A'da muhakkak ilgilendiğimiz oyuncular vardır. Benim bir isim söylemem doğru olmaz" sözleriyle cevapladı.

CIRO IMMOBILE TRANSFERİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili olarak da "Üç gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok" şeklinde konuştu.

"ONU TÜRKLEŞTİRECEĞİZ"

Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili ayrıca şu ifadeleri kullandı;

"Immobile'nin herkese selamı var. Kendisi çok çok mutlu. Biz onu Türkleştireceğiz. Normalde buraya gelecekti ama dün maçı olduğu için gelemedi. Şu an 11 maçta 10 gole ulaştı. Muazzam bir performans sergiliyor. Bu şekilde devam edecek."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 5 maça çıkan 22 yaşındaki Zalewski, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Polonyalı yıldızın takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın alamadığı Nicola Zalewski ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

İtalya Serie A Hüseyin Yücel Ciro Immobile Galatasaray Beşiktaş Futbol Spor Roma

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