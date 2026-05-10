Taksim'de Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, Taksim Meydanı'nda bir araya gelerek meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutlamalar gerçekleştirdi.
Galatasaray taraftarları, Taksim Meydanı'nda 26. şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Yüzlerce taraftar, meydanda marşlar söyledi, meşaleler yaktı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan böylece lig tarihinde 26. şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi.
Taraftarlar Taksim'de şampiyonluğu kutladı
Öte yandan yüzlerce taraftar, şampiyonluk için sokaklara döküldü. Kutlamaların simge yerlerinden olan Taksim Meydanı'nda, taraftarlar toplandı. Meşaleler yakan kalabalık, marşlar söyledi. Farklı yaş gruplarında taraftarlar sokaklarda yerini aldı. - İSTANBUL