Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Aydın'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu ve 5. yıldız gururu, Aydın'da düzenlenen görkemli bir konserle kutlandı. Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından organize edilen Şampiyonluk Galası, sarı-kırmızılı renklere gönül veren binlerce taraftarı bir araya getirdi. Gecede pop müziği sanatçısı İrem Derici sahne aldı.

-İrem Derici'den Duygusal Anlatım ve Unutulmaz Performans

Galaya sahne performansıyla damga vuran İrem Derici, Galatasaray'a olan tutkusunu sahneden samimi sözlerle dile getirdi. Derici, "Statta şarkı söyleyememiştim, içimde kalmıştı ama bu gece hepsinin acısını çıkaracağız" diyerek başladığı konuşmasında, Galatasaraylı oluş hikayesini de paylaştı:

"38 yaşındayım. Galatasaraylı oluşum 3 yaşımda başladı. Babam Fenerbahçeli, annem Beşiktaşlıydı. Beni Galatasaraylı yapan ise komşumuz rahmetli Halil amcamdır. Bana 'Kırmızı Başlıklı Kız' masalını 'Sarı Kırmızı Başlıklı Kız' diye anlatırdı. Kurt, başlığı görünce onu yemekten vazgeçerdi. Halil amcam da bana, 'Kurt bile der ki sana helal olsun, doğru yoldasın' derdi. Bu bilinçsiz ama en doğru kararımdı. Bu camiaya aşığım!"

Derici, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla gece boyunca izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Fevzi Eryalçın, galada yaptığı konuşmada, "Bu gece yalnızca bir zaferi değil bir tarih yazımını kutluyoruz. Bugün Galatasaray tam 25. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Bu başarı, camiamızın birlik ve inancının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız coşkuyu hak ediyor"

Gecenin düzenlenmesinde büyük rol üstlenen Dernek Başkan Yardımcısı Hakan Maraş, sponsorların katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe dair yaptığı konuşmada "Beşinci yıldız kutlamasını Aydın'ın önde gelen şirketlerinin desteğiyle organize ettik. Aydın'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu Türkiye genelinde olduğu gibi görkemli bir şekilde kutlamak istedik. Taraftarlarımız bu coşkuyu hak ediyor. İrem Derici'nin sahne aldığı bu gece, hepimiz için unutulmaz oldu. Önümüzdeki günlerde kupayı Aydın'a getirmek için çalışmalarımız sürecek. Taraftarlarımızla daha nice sevinçlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Aydın'daki organizasyon, hem dernek yönetimi hem de katılımcılar tarafından tam not aldı. Taraftarlar, Galatasaray bayrakları, atkıları ile çalan müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlama yaptı. Gecenin sonunda açık arttırma ile futbol topu ve üniforma satışı yapıldı. - AYDIN