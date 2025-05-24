Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Kutlandı

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Kutlandı
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Galatasaray'ın 2024/25 sezonu şampiyonluğu dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle aydınlatıldı. Köprü, Cumhuriyet'in 100. yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip.

GALATASARAY'ın 25'inci şampiyonluğu sonrasında 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde; Galatasaray'ın, 2024/25 sezonunda şampiyon olması dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı. Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı.

Haber-Kamera: Fuat SERTDEMİR/ GELİBOLU, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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