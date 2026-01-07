Haberler

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Güncelleme:
Galatasaray, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen 2008 doğumlu futbolcu Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Can Armando, resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Transfer çalışmalarına hızla devam eden Süper Lig devi Galatasaray, ilk transferini taraftarlarına açıklamaya hazırlanıyor.

CAN ARMANDO TRANSFERİ OLUMLU SONUÇLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ın formasını giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcu ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile uzun süre devam eden görüşmelerde anlaşmaya vardı.

RESMİ İMZAYI ATACAK

Kısa süre içerisinde ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmesi beklenen Can Armando, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

SEZON RAKAMLARI

18 yaşına yeni basan genç oyuncu,2026'nın sonuna kadar sözleşmesi devam ettiği Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.

