Galatasaray ile Kocaelispor 43. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın evinde oynayacağı Kocaelispor ile ligde 43. kez mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kocaelispor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 10 puan ve maç eksiğiyle 2. sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

43. randevu

Galatasaray ile Kocaelispor, bugüne kadar Süper Lig'de 42 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 25'inden sarı-kırmızılılar galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 10 müsabaka ise berabere sona erdi. Aslan'ın 77 golüne, Körfez takımı 10 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Kocaelispor evinde 1-0 kazanırken, İstanbul'daki mücadele ise 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftalarda Kasımpaşa ile birlikte namağlup iki takımdan biri. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Çorum FK ile de berabere kaldı.

Ligde evinde 37 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 37 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 29 galibiyet elde ederken, 8 defa berabere kaldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada yaptığı 2 müsabakanın 1'ini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, Süper Lig'de hücum istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 4 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandırdı ve Beşiktaş ile birlikte ligin en golcü takımı olarak yer alıyor.

Aslan'da bu sezon ligde Victor Osimhen 6, Gabriel Sara 2, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı.

Gabriel Sara'dan ligde 2 gol, 2 asist

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Süper Lig'de bu sezona iyi başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile deplasmanda oynanan maçın son dakikalarında frikikten attığı golle takımına galibiyeti getiren Sara, ligde oynadığı 4 karşılaşmada da 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcu, bu golleri ligdeki son 2 müsabakada kaydetti.

Eksikler

Galatasaray'da, Kocaelispor maçı öncesinde önemli eksiklikler bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç, Körfez ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Okan Buruk ile Selçuk İnan 6. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, İnan ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Kocaelispor'un başındaydı. Oynanan 5 maçın 3'ünü Okan Buruk'un takımı kazanırken, Selçuk İnan'ın ekipleri 1 defa galip ayrıldı, 1 müsabaka da beraberlikle tamamlandı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Bilal Gölen yapacak. Müsabakada dördüncü hakem ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı