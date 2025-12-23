Galatasaray, Icardi için son kararını verdi

Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına giren Mauro Icardi'de beklenen gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldız futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

AYRILMAK İSTEMEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini yönetime iletti. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı idarecilerin, yıldız golcüyle yeni kontrat görüşmeleri için masaya oturma kararı aldığı belirtildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME FORMÜLÜ

Galatasaray yönetiminin yeni yıl sonrasında Mauro Icardi ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Haberde, Arjantinli futbolcunun 1+1 yıllık sözleşme teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

MAAŞ TALEBİ ORTAYA ÇIKTI

Icardi'nin yeni sözleşme için yıllık 6-7 milyon euro bandındaki bir ücrete olumlu yaklaştığı aktarıldı. Taraflar arasında mali şartlarda büyük bir pürüz bulunmadığı kaydedildi.

OCAK AYINDA RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray'ın, ocak ayı içerisinde Mauro Icardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşarak resmi duyuruyu yapmasının beklendiği vurgulandı.