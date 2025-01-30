Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen takım sıfır çekti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta mücadeleleri sonucunda takımların durumları belli oldu. Galatasaray'ı iki maçta da mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanan İsviçre ekibi Young Boys, lig etabında 8 maçta hiç puan alamadı ve -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. Takım, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte sıfır çeken ilk takım oldu.
Şampiyonlar Ligi elemeleri Play-off etabında temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanan Young Boys neye uğradığını şaşırdı.
SIFIR ÇEKTİLER
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının lig etabında 8 maça çıkan İsviçre ekibi, bu karşılaşmaların hiçbirinden puan alamadı. İlk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından Barcelona'ya 5-0, Inter'e ise 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 yenilen Young Boys sırasıyla Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve son olarak Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu.
3 GOL ATIP 24 GOL YEDİLER
Young Boys lig etabının bitmesiyle birlikte hiç puan alamayarak -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. İsviçre temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Young Boys böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte sıfır çeken ilk takım oldu.
DEVLER LİGİ'NE VEDA EDENLER
- Dinamo Zagreb
- Stuttgart
- Shakhtar Donetsk
- Bologna
- Kızılyıldız
- Sturm Graz
- Sparta Prag
- Leipzig
- Girona
- Salzburg
- Slovan Bratislava
- Young Boys