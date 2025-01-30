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Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen takım sıfır çekti

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen takım sıfır çekti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta mücadeleleri sonucunda takımların durumları belli oldu. Galatasaray'ı iki maçta da mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanan İsviçre ekibi Young Boys, lig etabında 8 maçta hiç puan alamadı ve -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. Takım, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte sıfır çeken ilk takım oldu.

Şampiyonlar Ligi elemeleri Play-off etabında temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanan Young Boys neye uğradığını şaşırdı.

SIFIR ÇEKTİLER

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının lig etabında 8 maça çıkan İsviçre ekibi, bu karşılaşmaların hiçbirinden puan alamadı. İlk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından Barcelona'ya 5-0, Inter'e ise 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-1 yenilen Young Boys sırasıyla Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve son olarak Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu.

3 GOL ATIP 24 GOL YEDİLER

Young Boys lig etabının bitmesiyle birlikte hiç puan alamayarak -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. İsviçre temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Young Boys böylece Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Slovan Bratislava ile birlikte sıfır çeken ilk takım oldu.

DEVLER LİGİ'NE VEDA EDENLER

  • Dinamo Zagreb
  • Stuttgart
  • Shakhtar Donetsk
  • Bologna
  • Kızılyıldız
  • Sturm Graz
  • Sparta Prag
  • Leipzig
  • Girona
  • Salzburg
  • Slovan Bratislava
  • Young Boys
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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