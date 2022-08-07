Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Akdeniz ekibinin gerçekleştirdiği etkili ataklarda kalesini gole kapatan Muslera, taraftarından büyük övgü aldı. 45. dakikada Antalyaspor'un kullandığı penaltı da gole izin vermeyen Deneyimli eldiven için binlerce paylaşım yapıldı.

 - Güncelleme:

Antalyaspor maçıyla Süper Lig'de sezonu açan Galatasaray'da Fernando Muslera mücadeleye kurtarışlarıyla damga vurdu.

MUSLERA'YA ÖVGÜ YAĞDI

Akdeniz ekibinin özellikle Haji Wright ile yakaladığı pozisyonlarda kalesini gole kapatan Muslera, 45. dakikada kurtardığı penaltıyla da büyük övgü aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar deneyimli eldiven hakkında binlerce paylaşım yaparken, Muslera kısa sürede sosyal medya gündeminin ilk sırasına yerleşti.

İşte Muslera hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları:

Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

Galatasaray'ı ipten alıyor! Fernando Muslera, Antalyaspor maçında yaptıklarıyla ortalığı salladı

Haberler.com - Spor

Galatasaray Muslera Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title